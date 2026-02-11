edición general
Grandes ciudades de EE. UU. registran una fuerte caída en los delitos violentos, según análisis de datos

Las principales ciudades de EE. UU. experimentaron una fuerte caída en los delitos violentos el año pasado, según un análisis estadístico de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades. Si bien es casi imposible determinar una sola razón para la disminución a nivel nacional en 2025, los analistas apuntan a una combinación de tácticas policiales de precisión renovadas, junto con avances tecnológicos y medidas preventivas, y la superación de los retrasos en el sistema judicial causados por la pandemia de COVID-19

etiquetas: delincuencia , delitos , ee. uu. , mcca
tul #2 tul *
los maga estan trampeando las cifras oficiales para que parezca que hacen algo bien y asi tratar de justificar el asesinato de inocentes
tusitala #1 tusitala
Eso si no contamos los asesinatos del ICE como delitos violentos.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
En 2024 aún no gobernaba el Risketo y sus naranjas apandadores. Si los naranjazis pretenden usar esta noticia para sacar pecho y justificar la violencia, pues como que no.
Asimismov #3 Asimismov
Si los tiroteos son de la policía, los muertos no cuentan como delitos.
