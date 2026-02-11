Grandes ciudades de EE. UU. registran una fuerte caída en los delitos violentos, según análisis de datos

Las principales ciudades de EE. UU. experimentaron una fuerte caída en los delitos violentos el año pasado, según un análisis estadístico de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades. Si bien es casi imposible determinar una sola razón para la disminución a nivel nacional en 2025, los analistas apuntan a una combinación de tácticas policiales de precisión renovadas, junto con avances tecnológicos y medidas preventivas, y la superación de los retrasos en el sistema judicial causados por la pandemia de COVID-19