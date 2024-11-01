edición general
La grande bellezza (2013) - Fiesta en la azotea

FILMAFFINITY: "En Roma, durante el verano, nobles decadentes, arribistas, políticos, criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales tejen una trama de relaciones inconsistentes que se desarrollan en fastuosos palacios y villas. El centro de todas las reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor de 65 años que escribió un solo libro y practica el periodismo. Dominado por la indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes poderosos pero insustanciales, huecos y deprimentes."

| etiquetas: paolo sorrentino , dramedia , bob sinclar y raffaella carrá , 2013
5 3 0 K 118 Cine
rogerius #1 rogerius *
¡Qué buena!
En general, me gusta todo lo que hace Sorrentino.
Y Toni Servillo es un actorazo.
ContinuumST #3 ContinuumST
#1 Algún día, si puedo, cuento mi experiencia con uno de sus guionistas, con el que he trabajado (humildemente) y que me contaba cómo era el proceso de trabajar con Sorrentino. Trabajó con él para "The Young Pope". Es alucinante conocer a compañeros con un nivel de escritura infinitamente brillantes. Nunca termino de aprender.
rogerius #4 rogerius
#3 The Young Pope, The New Pope… Jude Law me caía gordo hasta ver estas series. xD

Venga, anímate y regálanos ese artículo. :hug:
letra #5 letra
Qué parada de los monstruos decadente. Le tomaron el pelo a todo el mundo con esta película. No es "la gran belleza", es "la gran deformación".
