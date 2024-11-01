El Gran Wyoming, Valeria Castro o Paco Lobatón: estos son los ganadores de los Ondas 2025

Los Premios Ondas 2025, que se entregarán el miércoles 26 de noviembre en Barcelona, han sido anunciados este martes por el periodista Iñaki Gabilondo. El comunicador El Gran Wyoming, los periodistas Paco Lobatón, Isaías Lafuente, Gemma Nierga, Toni Clapés y Alejandra Herranz o las cantantes Pastora Soler y Valeria Castro son algunos de los galardonados con los Premios Ondas 2025.
