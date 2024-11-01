Gran sorpresa: obras de arte de un asilo de ancianos valoradas en 3,5 millones de libras [Eng]

Un tríptico que se conservaba en la capilla de un asilo de ancianos ha sido valorado en hasta 3,5 millones de libras esterlinas por Sotheby's. Los expertos la identificaron como la única obra superviviente de un pintor desconocido que estuvo activo en Bruselas a finales del siglo XV. Los administradores de The Almshouse of St John the Baptist and St John the Evangelist, decidieron vender la obra para evitar los costes de seguros y fianzas. El dinero se destinaría a crear seis nuevas unidades de alojamiento para personas necesitadas.
Dentro de un año....
Se descubre que el tríptico lo pintó un anciano en la década de 1980.