El gran proyecto piloto que pondrá a disposición 200 viviendas de alquiler en Ciudad Real por debajo de precio de mercado

Ciudad Real va a servir de campo de pruebas para un ambicioso plan de vivienda que se llevará a cabo en colaboración pública y privada. Y es que tras el traslado de los empleados públicos a la Ciudad Administrativa los edificios que se queden vacíos se utilizarán para realizar en torno a 200 viviendas de alquiler por debajo del mercado, principalmente dedicados a jóvenes aunque la pueden solicitar cualquier persona.