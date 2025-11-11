edición general
El gran problema de las grandes empresas tecnológicas no son buenas noticias para nadie

El diseñador y futurista Nick Foster sostiene que nuestra imaginación ha sido secuestrada por fantasías de ciencia ficción y anhelos corporativos. Su nuevo libro ofrece un nuevo lenguaje para pensar con más rigor sobre lo que está por venir. A Nick Foster no le entusiasma cómo Silicon Valley imagina el futuro. Como diseñador y escritor que ha desarrollado su carrera en empresas como Google, Nokia y Sony, ha sido testigo de primera fila de la obsesión incesante del mundo tecnológico por convertir la ciencia ficción en realidad. El problema ...

#1 Dav3n
Cuando el Chorridencial te avisa de que la distopía ya está a punto de caramelo...

Date por jodido xD
