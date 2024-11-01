El gran problema del feminismo, Denuncias falsas de maltrato, Jóvenes fachas  

Juan Soto Ivars, el azote del feminismo identitario, visita a Jordi Wild para un episodio muy interesante. Se hablará sobre el gran tabú de las denuncias falsas, cuya investigación le ha llevado a escribir un libro sobre el tema. Además, hablarán de muchos más temas de actualidad, en un mundo que cada vez está más loco. ¡No te lo pierdas!
| etiquetas: the wild project , juan soto ivars , jordi wild
O las femis se ponen a limpiar eso, o cada vez serán menos creíbles
Y cambiar la ley que se carga la presunción de inocencia de los hombres.
Y acabar con ese exceso de discriminación positiva, que más que beneficiar a las mujeres perjudica a los hombres.
Y acabar con esa idea de que la mujer que denuncia siempre tiene razón por ser mujer.
Y acabar con las afirmaciones de que no hay denuncias falsas.
Reconocer que las mujeres también mienten y también maltratan física y sobre todo psicológicamente a los hombres.
Les queda mucho camino a las ultrafeministas para que sean creíbles.
Y es el talon de aquiles de todo esto. La mayoria de liberatas tipo Gallardo y UTBH primero se hicieron conocer criticando el feminismo. No solo es contenido facil, tambien funciona, lo que demuestra que la gente no tolera muy bien esas cosas. Y ya con esa fama via contenido facil te suelto mi mierda neoliberal.
No deberia ser tan… » ver todo el comentario
El chiste se cuenta solo.
Esperaremos a que Sindy takanasy o Carla Galeote hablen de ello, o cualquier otra. Voy a por una silla.
El otro día, en una conversación privada, una persona muy progresista y siempre muy alineado con las tesis feministas, el cual no vive en España desde hace años, me espetó "Ese es el feminismo de España que ha perdido el norte", me hizo pensar en como estará el tema, para que está persona hiciera esta afirmación
Pero no, asumen que el par de cromosomas XX viene de la luz solamente