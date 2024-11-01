edición general
El gran problema del feminismo, Denuncias falsas de maltrato, Jóvenes fachas  

Juan Soto Ivars, el azote del feminismo identitario, visita a Jordi Wild para un episodio muy interesante. Se hablará sobre el gran tabú de las denuncias falsas, cuya investigación le ha llevado a escribir un libro sobre el tema. Además, hablarán de muchos más temas de actualidad, en un mundo que cada vez está más loco. ¡No te lo pierdas!

Connect #3 Connect
Esas denuncias falsas hacen muchísimo daño. Porque realmente hay muchas mujeres maltratadas. De largo y por goleada que hombres a manos de mujeres (que los hay, sobre todo psicológicamente, lo que crea daños y secuelas que no se ven).

O las femis se ponen a limpiar eso, o cada vez serán menos creíbles
Deviance #4 Deviance
#3 Además de que es pólvora regalada a los que todos sabemos......
#3
Y cambiar la ley que se carga la presunción de inocencia de los hombres.
Y acabar con ese exceso de discriminación positiva, que más que beneficiar a las mujeres perjudica a los hombres.
Y acabar con esa idea de que la mujer que denuncia siempre tiene razón por ser mujer.
Y acabar con las afirmaciones de que no hay denuncias falsas.
Reconocer que las mujeres también mienten y también maltratan física y sobre todo psicológicamente a los hombres.
Les queda mucho camino a las ultrafeministas para que sean creíbles.
Doisneau #10 Doisneau *
#3 Es la gracia de todo esto, Soto Ivars and company no son gente brillante, se limitan a señalar obviedades que dentro de la izquierda esta prohibido hablar.

Y es el talon de aquiles de todo esto. La mayoria de liberatas tipo Gallardo y UTBH primero se hicieron conocer criticando el feminismo. No solo es contenido facil, tambien funciona, lo que demuestra que la gente no tolera muy bien esas cosas. Y ya con esa fama via contenido facil te suelto mi mierda neoliberal.

Alakrán_ #13 Alakrán_
#3 Más daño hace el negacionismo de las denuncias falsas.
Ominous #7 Ominous
#5 No tienen excusa y tiran de ad-hominem. Supongo que quién nos tiene que explicar como debería ser el feminismo, son el grupo de misándricas bien conocidas.
Chinchorro #9 Chinchorro
#7 ¿Odiar a los hombres es primordial para explicar el feminismo? ¿Estás diciendo que Soto Ivars y el otro también odian a los hombres?
Chinchorro #2 Chinchorro
Dos señoros explicando cómo debería ser el feminismo.
El chiste se cuenta solo.
Gotsel #5 Gotsel *
#2 el problema es que sean hombres, que sean esos dos o que sean sus ideas?
Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Dale una vuelta, a ver si lo entiendes. No es complicado.
Alakrán_ #12 Alakrán_ *
#5 Si el feminismo es un movimiento por la igualdad, como me contaron a mí de niño ¿Por qué motivo dos hombres no pueden debatir sobre igualdad?
Esperaremos a que Sindy takanasy o Carla Galeote hablen de ello, o cualquier otra. Voy a por una silla.

El otro día, en una conversación privada, una persona muy progresista y siempre muy alineado con las tesis feministas, el cual no vive en España desde hace años, me espetó "Ese es el feminismo de España que ha perdido el norte", me hizo pensar en como estará el tema, para que está persona hiciera esta afirmación
azathothruna #1 azathothruna
Las feministas deberian caer como plomo sobre esas chicas que ponen denuncias falsas, las de OF y similares
Pero no, asumen que el par de cromosomas XX viene de la luz solamente
duende #11 duende
Atrevido envió, la brigada de los seres de luz te lo censurará, pero al menos ha servido para que yo me enterara de esta charla.
