La gran marca del cura ultrafondista de Asturias: 60 kilómetros en alta montaña y queda en un puesto divino

El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, corrió en 9 horas la durísima Maxi Trail de la Kangas Mountain

| etiquetas: kangas mountain , carrera de montaña , cura , cangas de onís , asturias
4 comentarios
ombresaco #3 ombresaco
Quedó el 72.

Parece que
Simboliza la misión universal y la expansión del mensaje divino:
Los 72 Discípulos: En el Evangelio de Lucas (10, 1-12), Jesús envía a 72 discípulos de dos en dos para preparar su llegada a las ciudades, simbolizando que la misión es tarea de todos.
Las 72 Naciones: En el Génesis, se mencionan tradicionalmente 72 naciones o lenguas que surgieron tras la Torre de Babel, representando a toda la humanidad.
La Septuaginta: La leyenda dice que la primera traducción de la Biblia al griego fue realizada por 72 sabios judíos en 72 días.
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Porque decir 72 en el titular es de parguelas
#1 pandasucks
¡La de Dios!
DDJ #2 DDJ
Anda mira, un cura que puede correr durante horas sin que por delante corra un monaguillo
