·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10678
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
5507
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3265
clics
ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk
4075
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
2891
clics
Catástrofe ambiental sin precedentes: el hundimiento de múltiples petroleros crea una marea negra decenas de veces superior a la del Prestige
más votadas
374
La UE pide a Irán que frene su ofensiva y respete el derecho internacional sin mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel
439
Fuerzas estadounidenses e israelíes atacan el Hospital Gandhi en Teherán
489
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
191
Tom Morello reivindica a los Judas Priest con un documental: “Qué bien hablar de tu banda favorita y luchar contra el fascismo a la vez”
592
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
24
clics
La gran marca del cura ultrafondista de Asturias: 60 kilómetros en alta montaña y queda en un puesto divino
El párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, corrió en 9 horas la durísima Maxi Trail de la Kangas Mountain
|
etiquetas
:
kangas mountain
,
carrera de montaña
,
cura
,
cangas de onís
,
asturias
1
0
0
K
10
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
10
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ombresaco
Quedó el 72.
Parece que
Simboliza la misión universal y la expansión del mensaje divino:
Los 72 Discípulos: En el Evangelio de Lucas (10, 1-12), Jesús envía a 72 discípulos de dos en dos para preparar su llegada a las ciudades, simbolizando que la misión es tarea de todos.
Las 72 Naciones: En el Génesis, se mencionan tradicionalmente 72 naciones o lenguas que surgieron tras la Torre de Babel, representando a toda la humanidad.
La Septuaginta: La leyenda dice que la primera traducción de la Biblia al griego fue realizada por 72 sabios judíos en 72 días.
0
K
12
#4
u_1cualquiera
Porque decir 72 en el titular es de parguelas
0
K
11
#1
pandasucks
¡La de Dios!
0
K
10
#2
DDJ
Anda mira, un cura que puede correr durante horas sin que por delante corra un monaguillo
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece que
Simboliza la misión universal y la expansión del mensaje divino:
Los 72 Discípulos: En el Evangelio de Lucas (10, 1-12), Jesús envía a 72 discípulos de dos en dos para preparar su llegada a las ciudades, simbolizando que la misión es tarea de todos.
Las 72 Naciones: En el Génesis, se mencionan tradicionalmente 72 naciones o lenguas que surgieron tras la Torre de Babel, representando a toda la humanidad.
La Septuaginta: La leyenda dice que la primera traducción de la Biblia al griego fue realizada por 72 sabios judíos en 72 días.