·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7492
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3602
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5897
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3094
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4174
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
920
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
455
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
397
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
48
clics
El gran impulso del corredor mediterráneo en ocho años: 221 km más terminados y 494 en obras
La conectividad entre Almería y Francia estará lista para 2027, según ha confirmado el ministro Óscar Puente en el último acto de la plataforma 'Queremos corredor' .
|
etiquetas
:
corredor mediterráneo
,
ferrocarril
,
óscar puente
,
obras públicas
2
1
0
K
30
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
30
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Chinchorro
Y Marbella sin estación de tren, ni programada siquiera.
3
K
44
#3
nopolar
*
#2
En esa zona me imagino los precios por kilómetro expropiado para hacer obras públicas y se me ponen los pelos de punta. Si la autovía ni siquiera tiene carriles de aceleración, hay entradas que son casi calles que llegan a 90 grados.
1
K
19
#4
Chinchorro
#3
así es. Tengo pesadillas con la salida de la curva de Rio Real, donde estaba Roche Bobois.
Aún así, no se puede tener a una ciudad de más de doscientos mil habitantes incomunicada por tren. Es absurdo.
0
K
12
#6
Apotropeo
#2
a Marbella se va en yate o no se va, ¡ Coño, que parecéis pobres !
3
K
39
#8
sotillo
#6
Y Ferraris
1
K
19
#7
sotillo
#2
Poner una estación en Marbella no es una cosa común, pregunta a la alcaldesa dónde y cuánto verás que risas
1
K
29
#1
bigmat
Si fuéramos China me lo creería, siendo España con suerte en 18 años más.
2
K
26
#10
Supercinexin
#1
Están hablando de hechos: se han terminado 221km en ocho años.
En países anglosajones como UK o USA sí que sería como dices: 20 años y multiplicar todo el presupuesto por cien por los sobrecostes.
Pero en España somos bastante aseados.
0
K
19
#11
asola33
El corredor es un tercer rail en la via normal. No? Esto castigarà, aún más, a la Red de rodalies?
0
K
12
#12
Aeren
#11
Seguro. Les rodalíes son trenes para trabajadores pobretones y como decía la piojosa esa del pp: "Que se jodan". Toda la financiación pública de cercanías mejor la pasan al Ave para que el primo del ministro pueda disfrutar del lujo que le pagamos los españoles.
0
K
11
#5
valandildeandunie
*
Ya es casualidad que el único tramo con tercer carril no sea entre Alicante y Murcia, por decir un sitio, sino entre Valencia y Castelló. Casualmente el sitio más concurrido de toda la red del Corredor y donde hay mayor cuello de botella, junto con, oh, qué casualidad de nuevo, el túnel de Serrería en València.
Llega a ser Madrid y tendría 10 vias desdobladas, 5 estaciones, 2 túneles pasantes y hasta Ertms nivel 2.
0
K
7
#9
sotillo
#5
Pues no será por falta de madrileños
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aún así, no se puede tener a una ciudad de más de doscientos mil habitantes incomunicada por tren. Es absurdo.
En países anglosajones como UK o USA sí que sería como dices: 20 años y multiplicar todo el presupuesto por cien por los sobrecostes.
Pero en España somos bastante aseados.
Llega a ser Madrid y tendría 10 vias desdobladas, 5 estaciones, 2 túneles pasantes y hasta Ertms nivel 2.