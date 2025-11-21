edición general
3 meneos
48 clics
El gran impulso del corredor mediterráneo en ocho años: 221 km más terminados y 494 en obras

El gran impulso del corredor mediterráneo en ocho años: 221 km más terminados y 494 en obras

La conectividad entre Almería y Francia estará lista para 2027, según ha confirmado el ministro Óscar Puente en el último acto de la plataforma 'Queremos corredor' .

| etiquetas: corredor mediterráneo , ferrocarril , óscar puente , obras públicas
2 1 0 K 30 actualidad
12 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
Chinchorro #2 Chinchorro
Y Marbella sin estación de tren, ni programada siquiera.

:clap: :palm:
3 K 44
nopolar #3 nopolar *
#2 En esa zona me imagino los precios por kilómetro expropiado para hacer obras públicas y se me ponen los pelos de punta. Si la autovía ni siquiera tiene carriles de aceleración, hay entradas que son casi calles que llegan a 90 grados.
1 K 19
Chinchorro #4 Chinchorro
#3 así es. Tengo pesadillas con la salida de la curva de Rio Real, donde estaba Roche Bobois.
Aún así, no se puede tener a una ciudad de más de doscientos mil habitantes incomunicada por tren. Es absurdo.
0 K 12
Apotropeo #6 Apotropeo
#2 a Marbella se va en yate o no se va, ¡ Coño, que parecéis pobres !
3 K 39
sotillo #8 sotillo
#6 Y Ferraris
1 K 19
sotillo #7 sotillo
#2 Poner una estación en Marbella no es una cosa común, pregunta a la alcaldesa dónde y cuánto verás que risas
1 K 29
bigmat #1 bigmat
Si fuéramos China me lo creería, siendo España con suerte en 18 años más.
2 K 26
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Están hablando de hechos: se han terminado 221km en ocho años.

En países anglosajones como UK o USA sí que sería como dices: 20 años y multiplicar todo el presupuesto por cien por los sobrecostes.

Pero en España somos bastante aseados.
0 K 19
asola33 #11 asola33
El corredor es un tercer rail en la via normal. No? Esto castigarà, aún más, a la Red de rodalies?
0 K 12
Aeren #12 Aeren
#11 Seguro. Les rodalíes son trenes para trabajadores pobretones y como decía la piojosa esa del pp: "Que se jodan". Toda la financiación pública de cercanías mejor la pasan al Ave para que el primo del ministro pueda disfrutar del lujo que le pagamos los españoles.
0 K 11
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
Ya es casualidad que el único tramo con tercer carril no sea entre Alicante y Murcia, por decir un sitio, sino entre Valencia y Castelló. Casualmente el sitio más concurrido de toda la red del Corredor y donde hay mayor cuello de botella, junto con, oh, qué casualidad de nuevo, el túnel de Serrería en València.

Llega a ser Madrid y tendría 10 vias desdobladas, 5 estaciones, 2 túneles pasantes y hasta Ertms nivel 2.
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#5 Pues no será por falta de madrileños
0 K 10

menéame