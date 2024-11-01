edición general
Gran éxito de los nuevos TN de TV3 y críticas al grafismo de El tiempo: "No se ve nada"

Gran éxito de los nuevos TN de TV3 y críticas al grafismo de El tiempo: "No se ve nada"

El plató es enorme, el formato vertical como de pantalla de móvil es acertado cuando las imágenes son claras, pero el problema llega con el espacio de más audiencia del TN: El tiempo. Si hay una cosa que une toda Catalunya es que nadie hace mejor la méteo que TV3, no solo por proximidad, se explica qué tiempo hará en cada rincón de Catalunya, sino por la claridad.

La sección de El Temps es malísima. No se entiende el buen trabajo que han hecho con el resto del Telenoticies, y que aparezcan en la sección del tiempo con una grafia tan mala. Es confusa, no se ven los datos y es hasta triste con tanto blanco y negro. Si no cambian rápido sufrirán un bajón de audiencia en su sección más vista.
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Se ha diseñado por veinteañeros para televisiones de 50 pulgadas.

Yo no veo nada... Además se han comido el área de seguridad en la parte inferior y la fecha hora toca abajo.

No entiendo quién ha diseñado esa mierda
#3 Pájaroloco
Hace tiempo que no veo TV3, siguen dando el pronóstico de Cataluña nord?
