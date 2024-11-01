Gran éxito de los nuevos TN de TV3 y críticas al grafismo de El tiempo: "No se ve nada"

El plató es enorme, el formato vertical como de pantalla de móvil es acertado cuando las imágenes son claras, pero el problema llega con el espacio de más audiencia del TN: El tiempo. Si hay una cosa que une toda Catalunya es que nadie hace mejor la méteo que TV3, no solo por proximidad, se explica qué tiempo hará en cada rincón de Catalunya, sino por la claridad.