El gran engaño contra Venezuela: La geopolítica del petróleo disfrazada de guerra contra las drogas[it]

Pino Arlacchi fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del programa de la ONU contra las drogas y el delito. El "Cártel de los Soles" es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se documenta en ninguna agencia europea ni en casi ninguna otra agencia anticrimen del planeta. Ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico.