El gran engaño contra Venezuela: La geopolítica del petróleo disfrazada de guerra contra las drogas[it]

Pino Arlacchi fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del programa de la ONU contra las drogas y el delito. El "Cártel de los Soles" es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se documenta en ninguna agencia europea ni en casi ninguna otra agencia anticrimen del planeta. Ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico

Pues eso, que va dirigido a dotar de una "legitimación" a la escoria habitual. Todos sabemos que es falso, pero les importa una mierda parecer retrasados con tal de justificar lo injustificable.
manuelpepito #3 manuelpepito
¿El gran engaño? El que se crea lo de la lucha contra las drogas es gilipollas perdido. Llevan intentando meterle mano a este mucho tiempo, pero han sido "sutiles"
#4 Pivorexico *
Que lo arboles no nos dejen ver el bosque , y de nuevo esta de por medio la Pérfida Albión;

Venezuela reclama zonas que se apropio Guayana bajo el paraguas de RU , este petroleo es del gueno y al parecer la ONU puede dar la razón a Venezuela ;

El rollo de los narcos y democracia , no cuela .
platypu #2 platypu *
Ya van varios envios de venezolanos del partido de maduro como en este caso o en general llorando como diario red del coletas, debe estar haciendo daño a la financiacion del cartel y estan nerviosos...

Por cierto esta web es otra tapadera de la propaganda rusa, con escritores de RT sputnik y thegreyzone
alfre2 #5 alfre2
#2 los estás monitorizando por alguna razón? Es para tu informe? Formas parte de alguna red de inteligencia, o es que simplemente te flipas? Tienes algún póster de Frederick Forsyth en tu habitación, tras la puerta?
