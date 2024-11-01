El gran engaño contra Venezuela: La geopolítica del petróleo disfrazada de guerra contra las drogas[it]

Pino Arlacchi fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del programa de la ONU contra las drogas y el delito. El "Cártel de los Soles" es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se documenta en ninguna agencia europea ni en casi ninguna otra agencia anticrimen del planeta. Ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico.
| etiquetas: venezuela , maduro , drogas , narcotrafico
Pues eso, que va dirigido a dotar de una "legitimación" a la escoria habitual. Todos sabemos que es falso, pero les importa una mierda parecer retrasados con tal de justificar lo injustificable.
Venezuela reclama zonas que se apropio Guayana bajo el paraguas de RU , este petroleo es del gueno y al parecer la ONU puede dar la razón a Venezuela ;
El rollo de los narcos y democracia , no cuela .
Por cierto esta web es otra tapadera de la propaganda rusa, con escritores de RT sputnik y thegreyzone