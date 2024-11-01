Gran Bretaña pierde su sede naval en la reorganización de la OTAN, pero gana un mando clave de EE. UU. (ENG)

Gran Bretaña perderá el mando naval central de la OTAN en Northwood, en las afueras de Londres, a favor de un almirante estadounidense como parte de una reorganización “de bandera a puesto” destinada a otorgar más responsabilidad a los aliados europeos mientras se consolida el dominio de Estados Unidos. Sin embargo, un general británico asumirá el mando conjunto de la OTAN (JFC) en Norfolk, Virginia, que actualmente ocupa un almirante estadounidense, según fuentes de la alianza.