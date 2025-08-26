Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

El inesperado ingreso de Radiohead a la lista Billboard Hot 100 con la canción “Let Down”. La reaparición de “Let Down” se atribuye a una reciente campaña viral en redes sociales, que impulsó un notable aumento en las reproducciones digitales y ventas de la canción. Durante la semana de seguimiento, el sencillo acumuló 2,2 millones de reproducciones y 2.000 descargas en USA. Este fenómeno refleja el impacto que las plataformas digitales y las tendencias en línea pueden tener sobre el catálogo de artistas consagrados, incluso muchos años después