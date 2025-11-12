Gracias a la Big Beautiful Bill de Trump, sólo el 41% de los hospitales rurales de EE.UU. pueden atender un parto [Ing]

En algunos estados, menos de un tercio de estos centros ofrecen servicios para atender un parto. Mantener abiertos los hospitales rurales y dotados de personal a todas horas es costoso tanto en las zonas rurales como en las urbanas, pero el menor número de nacimientos en las comunidades rurales supone menos ingresos para los proveedores. «Cada año es más difícil para los hospitales rurales contratar y retener a ginecólogos-obstetras y enfermeras obstétricas, y algunos hospitales simplemente no han podido mantener un nivel seguro de personal.»