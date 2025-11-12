edición general
14 meneos
14 clics
Gracias a la Big Beautiful Bill de Trump, sólo el 41% de los hospitales rurales de EE.UU. pueden atender un parto [Ing]

Gracias a la Big Beautiful Bill de Trump, sólo el 41% de los hospitales rurales de EE.UU. pueden atender un parto [Ing]

En algunos estados, menos de un tercio de estos centros ofrecen servicios para atender un parto. Mantener abiertos los hospitales rurales y dotados de personal a todas horas es costoso tanto en las zonas rurales como en las urbanas, pero el menor número de nacimientos en las comunidades rurales supone menos ingresos para los proveedores. «Cada año es más difícil para los hospitales rurales contratar y retener a ginecólogos-obstetras y enfermeras obstétricas, y algunos hospitales simplemente no han podido mantener un nivel seguro de personal.»

| etiquetas: trump , sanidad , recortes , hospitales , rurales , partos
12 2 0 K 128 actualidad
7 comentarios
12 2 0 K 128 actualidad
PeterDry #2 PeterDry
A calentar agua y toallas limpias mientras llaman a la vecina que hace de partera.
4 K 54
Chinchorro #4 Chinchorro
Y lo decimonónico y excitante que será para los hombres elegir entre la vida del bebé y la vida de la madre, como antiguamente...
2 K 31
JackNorte #1 JackNorte
los pro natalistas siempre intentando matar bebes es algo que nunca entendere
1 K 27
io1976 #3 io1976
#1 Los mismos que aplauden el genocidio de niños en Gaza.
Simplemente los que no piensan como ellos no son humanos.
Es viejo ya todo esto.
1 K 22
#5 Eukherio
#1 Porque muchos tienen idealizadas las épocas en las que las familias pobres tenían 8 niños porque por el camino caían la mitad (y en muchos casos la madre) con lo que ven muy moderno todo lo de no pasar por penurias durante el embarazo.
1 K 20
Dragstat #7 Dragstat
De primero de capitalismo moderno, los niños patrios son un gasto, los foráneos en edad de trabajar una inversión. De primero de capitalismo también, si no hay niños los hospitales maternales no dan beneficios. Todo esto se lo aplican muy bien excepto la parte de traer trabajadores de fuera sin derechos, y con malos salarios y condiciones. O, en su defecto, deslocalizar la producción e importar. Vamos a ver cómo hacen la cuadratura del círculo. Automatización, IA y robots todo lo que puedan, pero esto está muy verde todavía.
0 K 20
#6 Abril_2025
Que son precisamente los votantes de Trump.

Pero seguro que la culpa es de Biden, por lo que sea.
0 K 13

menéame