Goya 2026: 'Los domingos' triunfa con los premios más importantes de la noche del cine español

Los domingos, el drama familiar de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven de 17 años que decide convertirse en monja de clausura, ha sido la gran triunfadora de los Premios Goya 2026, la 40ª edición de los máximos galardones del cine español. La gala, que ha sido presentada en Barcelona por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, también ha tenido otra ganadora principal: Sirat, de Oliver Laxe, que se lleva el mayor número de estatuillas de la noche.

4 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
El discurso de Laxe va a ser trending topic. :troll:
Battlestar #4 Battlestar
Creo que hay mas gente interesada en ver la gala que las peliculas que premian. Mi señora madre sin ir más lejos la ha estado viendo toda la noche, y no toca el cine español contemporáneo ni con un palo.
Autarca #2 Autarca *
Termino la gala, y no me apetecía ver ninguna de las películas premiadas mas de lo me apetecía antes de verla

Supongo que mi divorcio con los Goya se consumo con las niñas, una película aburrida y tediosa, que no va de nada y que no llega a ninguna parte

Cuando me entere que ese pelmazo se había llevado el Goya a la mejor película, se me quedó una boca tan abierta que me habría entrado una sandia

Unos premios que no respeto, premiando películas que no me interesan

Aunque bonito el homenaje a Sarandon y a Gonzalo Suárez
#3 Eukherio
#2 Este parece un año más aburrido, pero el anterior tenía películas bastante entretenidas entre las nominadas. Yo creo que dejé de ver las nominadas después del año de Verano 1993, que esa sí que se hace dura, y entiendo que fascinará a los fans del cine contemplativo, pero para mí fue como ver un vídeo de un bautizo.
