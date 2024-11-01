Goya 2026: 'Los domingos' triunfa con los premios más importantes de la noche del cine español

Los domingos, el drama familiar de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven de 17 años que decide convertirse en monja de clausura, ha sido la gran triunfadora de los Premios Goya 2026, la 40ª edición de los máximos galardones del cine español. La gala, que ha sido presentada en Barcelona por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, también ha tenido otra ganadora principal: Sirat, de Oliver Laxe, que se lleva el mayor número de estatuillas de la noche.
Supongo que mi divorcio con los Goya se consumo con las niñas, una película aburrida y tediosa, que no va de nada y que no llega a ninguna parte
Cuando me entere que ese pelmazo se había llevado el Goya a la mejor película, se me quedó una boca tan abierta que me habría entrado una sandia
Unos premios que no respeto, premiando películas que no me interesan
Aunque bonito el homenaje a Sarandon y a Gonzalo Suárez