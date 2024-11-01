edición general
El Govern recuperará pisos vacíos e invertirá 20 millones para rehabilitar 400 viviendas para alquiler social en la Catalunya rural

El Ejecutivo catalán impulsará un equipo de trabajo a través de Incasòl para dar asistencia "técnica" y "específica" a ayuntamientos y consejos comarcales de estas localidades.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"rehabilitar 400 viviendas para alquiler social en la Catalunya rural"
Ahora solo falta que promuevan el teletrabajo
bronco1890 #6 bronco1890
Lo de siempre, donde hay viviendas no hay trabajo y donde hay trabajo no hay viviendas.
Cosa que sabe cualquiera menos el Govern.
#5 tromperri
Buena iniciativa.
Tontolculo #1 Tontolculo
50000 euros por vivienda

Tienen que estar hechas polvo o alguien pilla por el camino
woody_alien #3 woody_alien
#1 O están en pueblos de mala muerte donde no hay servicios, comercio o trabajo :-P www.fincascos.com/casa-de-pueblo-en-venta-casa-pairal-en-pueblo-mediev
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Asi por encima...

Instalacion electrica nueva = 10000€
Instalacion de agua nueva = 5000€
Cerramientos (puertas y ventanas) = 10000€
Techos : 40000€
Aislamiento termico: 10000€
Baño: 5000€
Cocina: 10000€
Sistema de calefaccion...
Daños estructurales...
Pintura...
