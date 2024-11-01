edición general
Gou Tanabe transforma el horror de Lovecraft en manga con 'Las montañas de la locura

Este manga dividido en dos volúmenes cuenta la historia de unos exploradores que llegan a la Antártida y acaban enfrentados a un horror cósmico. Gou Tanabe, uno de los mangakas más reputados, se ha hecho cargo de su adaptación. En Las montañas de la locura, escrita en 1931 y publicada dos años más tarde en la revista Astounding stories, Lovecraft llevó su obsesión por lo desconocido a un extremo glacial. El mangaka —dibujante japonés— lleva tiempo dialogando con Lovecraft: antes adaptó El color que cayó del cielo o El sabueso, y en cada título

Vodker #3 Vodker
Joder, el comic se publicó en 2021. Ni noticia ni leches.
cocolisto #5 cocolisto
No he leído el cómic así que no puedo opinar aunque parece bueno, pero me parece que nunca alcanzará la profundidad y la recreación que uno hace en la lectura de Lovercraf.
snosko #6 snosko
#5 Yo he leído las novelas y me gustan mucho las adaptaciones.
snosko #1 snosko
"Las Montañas de la Locura" es la primera novela que Gou Tanabe adaptó hace ya más de 4 años. Noticia ya viejilla.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 Pues dice la misma entradilla que previamente ha adaptado El color que cayó del cielo y El sabueso.
