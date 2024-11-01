Gou Tanabe transforma el horror de Lovecraft en manga con 'Las montañas de la locura

Este manga dividido en dos volúmenes cuenta la historia de unos exploradores que llegan a la Antártida y acaban enfrentados a un horror cósmico. Gou Tanabe, uno de los mangakas más reputados, se ha hecho cargo de su adaptación. En Las montañas de la locura, escrita en 1931 y publicada dos años más tarde en la revista Astounding stories, Lovecraft llevó su obsesión por lo desconocido a un extremo glacial. El mangaka —dibujante japonés— lleva tiempo dialogando con Lovecraft: antes adaptó El color que cayó del cielo o El sabueso, y en cada título