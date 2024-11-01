La llamada de Cthulhu. Adaptación de Gou Tanabe

La llamada de Cthulhu se articula en torno a tres ejes íntimamente ligados. En primer lugar, una atmósfera en la que el miedo y la melancolía bailan un rítmico vals junto con dos compañeros de baile como son la sumisión y la desesperación. Gou Tanabe transmite con su sobrecogedor arte de grises estos elementos clave en la filosofía propia del horror cósmico.