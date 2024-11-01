edición general
La llamada de Cthulhu. Adaptación de Gou Tanabe

La llamada de Cthulhu se articula en torno a tres ejes íntimamente ligados. En primer lugar, una atmósfera en la que el miedo y la melancolía bailan un rítmico vals junto con dos compañeros de baile como son la sumisión y la desesperación. Gou Tanabe transmite con su sobrecogedor arte de grises estos elementos clave en la filosofía propia del horror cósmico.

Torrezzno
Tengo el la sombra sobre Innsmouth y bueno, no esta mal pero no es ninguna maravilla. Son adaptaciones 1:1, en mi opinión mejor ir a la fuente. El dibujo peca de estático y los rasgos de los personajes son demasiado planos. Lo mejor es la edición en tapa dura y las portadas.

Creo que el Neonomicon de Moore o las adaptaciones de Brescia son superiores
The_Ignorator
#3 Bueno, es que el Neonomicón de Moore no creo que sea una adaptación. Es una historia propia de Moore que bebe de toda la obra de Lovecraft y te va soltando las perlas a lo largo de su historia (muy bien hiladas y con muy buen detalle).
Que no me malinterpretes, yo recomiendo muchísimo el Neonomicón y cuando lo leí se me cayeron los huevos al suelo y puse a la altura (e incluso a lo mejor un poco por encima) de Watchmen y V de Vendeta.

Coincido en que son adaptaciones 1:1 y que posiblemente…   » ver todo el comentario
DonaldBlake
#4 "me falta El forastero"

Es la que me falta a mí, sale este mes.

Yo he complementado estas lecturas con las ediciones ilustradas que ha sacado Minotauro de François Baranger. Son la novelas, tal cual fueron escritas, pero con unas ilustraciones de esas que te quedas mirando durante minutos. Sólo han salido, de momento; "La Llamada de Cthulhu", "El Horror de Dunwich" y "En las Montañas de la Locura" (dos volúmenes).
DonaldBlake
Las tengo todas y son espeluznantemente bonitas. Mis primeros Manga, de ahí pasé a la locura de Junji Ito. Si alguien conoce algún otro Manga de terror, agradecería su recomendación.
The_Ignorator
#2 No sé si tengo todas* pero coincido.
Como no tendremos nunca adaptación de Guillermo del Toro de "En las montañas de la locura", le tenía especial ganas (y creo que por el que empecé a conocerle) por la curiosidad de como plasmaría ciertas cosas (que segun la descripción de Lovecraft eran un atentado contra la lógica o alguna descripción parecida). Se me hizo una adaptación cojonunda.

"La sombra sobre Innsmouth" creo que posiblemente sea la mejor adaptación visual que he…   » ver todo el comentario
Cuchipanda
