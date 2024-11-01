edición general
2 meneos
17 clics

Göran Kropp: La historia más dura del Everest sobre la que no habías oído hablar

En una de las más legendarias hazañas entre las aventuras modernas, el montañero sueco Göran Kropp se embarcó en una misión extraordinaria: ir en bicicleta desde Estocolmo a Nepal (cargando con todo el equipo) y una vez allí escalar el Everest por sí solo, sin oxígeno extra ni sherpas. Un viaje de más de 13.000 kms por Europa y Asia, con la agotadora subida al pico más alto del mundo y la posterior vuelta a casa en bicicleta.

| etiquetas: göran kropp , everest , bicicleta , estocolmo , nepal , sin oxígeno
1 1 0 K 16 ocio
sin comentarios
1 1 0 K 16 ocio

menéame