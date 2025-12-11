edición general
Google prueba resúmenes elaborados mediante IA en su agregador de noticias con El País y otros medios

Google considera que la incorporación de esos resúmenes, los AI Overviews que ya existen en búsquedas y también en Discover, permitirá aportar mayor contexto a los usuarios antes de que hagan clic en un enlace. Solo aparecerán en las páginas de Google News de cada una de las publicaciones que participan y estas recibirán pagos por ello, sin que esté claro si esas cantidades compensarán o no el potencial lucro cesante por el tráfico que puedan dejar de recibir.

Internet será resúmenes de resúmenes de resúmenes... Luego esos resúmenes se harán video, los vídeos texto, los textos serán resumidos y acabarán como un haiku ofensivo en Facebook con una cara de meme.
#1 Resúmenes automáticos de textos escritos automáticamente, que nadie leerá pero servirán para generar la imagen automática que ilustra el artículo.
