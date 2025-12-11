Google prueba resúmenes elaborados mediante IA en su agregador de noticias con El País y otros medios

Google considera que la incorporación de esos resúmenes, los AI Overviews que ya existen en búsquedas y también en Discover, permitirá aportar mayor contexto a los usuarios antes de que hagan clic en un enlace. Solo aparecerán en las páginas de Google News de cada una de las publicaciones que participan y estas recibirán pagos por ello, sin que esté claro si esas cantidades compensarán o no el potencial lucro cesante por el tráfico que puedan dejar de recibir.