Google prepara "alta fricción" para usuarios de Android que instalen apps sin verificar asumiendo riesgos de seguridad

Google se está preparando para permitir que los usuarios avanzados de Android puedan descargar aplicaciones sin verificar, asumiendo los riesgos, como una excepción a su nueva política que acompañará de advertencias. La aplicación de Google Play ha incorporado recientemente en su código una serie de advertencias para informar de los riesgos que supone la descarga de aplicaciones sin verificar, como han comprobado en Android Authority, que la compañía ya había anunciado con anterioridad.
| etiquetas: google , android , apps , terceros , verificación
TLDR: Van a seguir permitiendo la instalación de apps sin pasar por la app store pero te van a dar la lata con, todavía más, mensajes de advertencia.