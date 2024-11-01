Google dona el Protocolo de Pagos por Agente a la Alianza FIDO

Para que la tecnología agentiva escale, debe funcionar para todos. Por eso, en los últimos meses hemos compartido nuevos estándares abiertos de comercio y pagos para servir como los bloques de construcción del futuro de las compras con IA. Ahora, para ayudar a escalar aún más esta tecnología y fomentar la innovación en toda la industria, estamos donando el Protocolo de Pagos por Agente (AP2) a la FIDO Alliance, una reconocida asociación industrial centrada en crear estándares abiertos