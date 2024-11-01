edición general
¿Google deja de ser un buscador y pasa a ser un creador?

Google deja de ser un buscador y pasa a ser un creador. ¿Es esto así? ¿No será que pasa a absorber los contenidos de los creadores y hace un copy paste? ¿dónde quedan los derechos de los verdaderos creadores de contenido

ElenaCoures1
Ya se qué hacer
Montaré mi propio navegador alternativo a Google Chrome y lo llamaré Fuegofox o algo así
Y luego haré un buscador independiente Yujuu o CuacCuacGo. Seguro que se me ocurre un buen nombre
