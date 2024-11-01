Google DeepMind estima que IA alcanzará nivel humano en ocho años

Google DeepMind estima que la IA alcanzará un nivel similar al humano en 5 a 8 años, según su director Demis Hassabis durante la Cumbre de Impacto de IA 2026 en Nueva Delhi. Propone el “Test de Einstein”, que evalúa si una IA puede generar innovaciones científicas originales entrenándose solo con datos previos a 1911. Hassabis advirtió que las herramientas actuales actúan como expertos enciclopédicos pero no creativos. La hoja de ruta combina planificación avanzada y modelos como Gemini para impulsar una IA capaz de descubrimientos reales.