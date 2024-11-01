edición general
5 meneos
11 clics
Google DeepMind estima que IA alcanzará nivel humano en ocho años

Google DeepMind estima que IA alcanzará nivel humano en ocho años

Google DeepMind estima que la IA alcanzará un nivel similar al humano en 5 a 8 años, según su director Demis Hassabis durante la Cumbre de Impacto de IA 2026 en Nueva Delhi. Propone el “Test de Einstein”, que evalúa si una IA puede generar innovaciones científicas originales entrenándose solo con datos previos a 1911. Hassabis advirtió que las herramientas actuales actúan como expertos enciclopédicos pero no creativos. La hoja de ruta combina planificación avanzada y modelos como Gemini para impulsar una IA capaz de descubrimientos reales.

| etiquetas: ia , google , deepmind
4 1 2 K 40 actualidad
14 comentarios
4 1 2 K 40 actualidad
Comentarios destacados:      
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#5 Es decir, que si les hacemos preguntas generales sobre problemas diarios que mucha gente tiene, sabrá responder de forma correcta.

Si le preguntamos algo que es tan absurdo que apenas hay estadística sobre dicho asunto porque jamás ha sido un problema real para nadie, no sabrá responder, ¿no? ¿Es así?

Es que esto se dice mucho, lo de que solo son capaces de dar respuestas correctas un determinado rango de situaciones.
Ya, si, pero es que ese rango de situaciones es enormemente amplio.
4 K 53
Fj_Bs #12 Fj_Bs
#9 si tenemos en cuenta la humanidad se esta idiotizando , claro Google sera de lo mas inteligente ? no pero tendra una infinidad de datos ,
0 K 7
nemeame #1 nemeame
No hace falta esperar tanto, ya se equivoca tanto o más que nosotros :troll:
4 K 45
angelitoMagno #13 angelitoMagno *
Me decía un amigo que en su empresa tenían a decenas de personas recibiendo correos de soporte y redirigiendo al departamento correspondiente para solucionar dichas incidencias.

Ya no las tienen, porque han puesto un agente inteligente que hace el proceso en automático. ¿Que se equivoca un 1% de las veces? Quizás, pero el flujo de trabajo realizado de forma correcta es un par de órdenes de magnitud más rápido que antes. Así que a los dueños les compensa.

El siguiente paso, claro, sustituir a…   » ver todo el comentario
2 K 44
Malinke #14 Malinke
#13 que invierta en IA.
0 K 11
Ferran #3 Ferran
Yo creo que Gemini 3 Pro ya es más inteligente que el 50% de la población, en el que me incluyo.
2 K 34
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#3 Tampoco ha tenido que entrenar mucho para eso
1 K 19
eltoloco #5 eltoloco *
#2 #3 si, son inteligentísimos los LLMs..

www.instagram.com/reel/DUylL79kvub/?igsh=M3c0MzI3MzVlbW9m

xD xD xD xD

Ya hace más de 3 años que salió ChatGPT, ya es hora de ir enterándose de que de inteligentes no tienen nada, que no son más que pura estadística aplicada a las palabras, y que igual que si aciertan es solamente por estadística, se equivocan también por estadística, incluso en cosas básicas que sabría hacer un niño de 3 años, y es imposible evitarlo.

Ahora…   » ver todo el comentario
2 K 29
taSanás #11 taSanás *
#5 a ver si te crees que tu cerebro, a ese que tienes en tal alta estima, no obedece también a la estadística.
1 K 16
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#3 De media, si. Quiero decir, Gemini no es mejor en un campo que un humano experto en ese campo.
Pero es mejor que ese humano en el resto de campos en los que dicho humano no es experto.

Por tanto, si hablamos de conocimiento en general, Gemini es mejor que cualquiera de nosotros.
Aunque yo pueda ser mejor que él en aspectos concretos.
1 K 29
taSanás #2 taSanás
Va ir pa’tras?
2 K 25
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Skynet tardará un poco más en llegar en esta línea temporal.
0 K 10
GeneWilder #6 GeneWilder
En cuanto tenga conciencia de sí misma, al carallo.
0 K 10
DrEvil #10 DrEvil
Igual tendría que especificar qué quiere decir "nivel humano".
Cuando hablas con según quién... yo creo que las LLMs ya son más inteligentes que muchos.
0 K 8

menéame