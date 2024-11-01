Google DeepMind estima que IA alcanzará nivel humano en ocho años

Google DeepMind estima que la IA alcanzará un nivel similar al humano en 5 a 8 años, según su director Demis Hassabis durante la Cumbre de Impacto de IA 2026 en Nueva Delhi. Propone el “Test de Einstein”, que evalúa si una IA puede generar innovaciones científicas originales entrenándose solo con datos previos a 1911. Hassabis advirtió que las herramientas actuales actúan como expertos enciclopédicos pero no creativos. La hoja de ruta combina planificación avanzada y modelos como Gemini para impulsar una IA capaz de descubrimientos reales.
Si le preguntamos algo que es tan absurdo que apenas hay estadística sobre dicho asunto porque jamás ha sido un problema real para nadie, no sabrá responder, ¿no? ¿Es así?
Es que esto se dice mucho, lo de que solo son capaces de dar respuestas correctas un determinado rango de situaciones.
Ya, si, pero es que ese rango de situaciones es enormemente amplio.
Ya no las tienen, porque han puesto un agente inteligente que hace el proceso en automático. ¿Que se equivoca un 1% de las veces? Quizás, pero el flujo de trabajo realizado de forma correcta es un par de órdenes de magnitud más rápido que antes. Así que a los dueños les compensa.
El siguiente paso, claro, sustituir a… » ver todo el comentario
Ya hace más de 3 años que salió ChatGPT, ya es hora de ir enterándose de que de inteligentes no tienen nada, que no son más que pura estadística aplicada a las palabras, y que igual que si aciertan es solamente por estadística, se equivocan también por estadística, incluso en cosas básicas que sabría hacer un niño de 3 años, y es imposible evitarlo.
Ahora… » ver todo el comentario
Pero es mejor que ese humano en el resto de campos en los que dicho humano no es experto.
Por tanto, si hablamos de conocimiento en general, Gemini es mejor que cualquiera de nosotros.
Aunque yo pueda ser mejor que él en aspectos concretos.
Cuando hablas con según quién... yo creo que las LLMs ya son más inteligentes que muchos.