edición general
3 meneos
17 clics
Google corrige más de 100 vulnerabilidades en Android, dos de ellas de día cero activamente explotadas

Google corrige más de 100 vulnerabilidades en Android, dos de ellas de día cero activamente explotadas

Google ha corregido más de cien vulnerabilidades en Android con la actualización de diciembre, dos de ellas de día cero y de gravedad alta que han sido explotados de manera activa contra objetivos determinados. El boletín de seguridad de diciembre recoge 107 vulnerabilidades en Android presentes en el 'framework', el sistema, el kernel y los componentes de código cerrado de terceros que se corregirán con el parche del 1 de diciembre o del 5 de diciembre.

| etiquetas: google , android , vulnerabilidades
3 0 0 K 37 tecnología
2 comentarios
3 0 0 K 37 tecnología
#1 soberao
Ahora a esperar que cada fabricante las publique en su propia actualización del rom del teléfono, que pueden pasar meses si no tienes un Google Pixel...
0 K 13
Cehona #2 Cehona *
Pues deben ser para los últimos modelos, Samsung A52 parche de seguridad 1 de abril 2025

#1 Justo, los fabricantes solo piensan en vender.
0 K 13

menéame