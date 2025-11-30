edición general
Google comienza a compartir todos tus mensajes de texto con tu empleador [EN]

Google comienza a compartir todos tus mensajes de texto con tu empleador [EN]

Según Android Authority, «Google está implementando Android RCS Archival en los teléfonos Pixel (y otros teléfonos Android), lo que permite a los empleadores interceptar y archivar chats RCS en dispositivos gestionados por el trabajo. En resumen, tu empleador ahora podrá leer tus chats RCS en Google Messages a pesar del cifrado de extremo a extremo».

Torrezzno
Sensacionalista. De la misma noticia:

Google is rolling out a new RCS message archival feature for fully managed Pixel phones. The system is designed to help companies comply with strict rules around record-keeping and legal requests for employee communication. But there is something employees should know: if you use a Pixel as your work phone, your RCS chats may be visible to your employer.

Es decir, que ocurriria en el caso de que tu telefono fuese de empresa y solo para esos chats…   » ver todo el comentario
3
calde
#1 Igualmente es interesante conocer esa tecnología para quien le puedan plantear usarla en el trabajo.
1
nach_et
#3 para mi sensacionalista, el titular dice lo que dice y no es cierto. Google implementa mecanismos en los que si el dispositivo es de la empresa pueda ejercer capacidad para controlar el dispositivo, es lo mismo que los correos email de empresa. Yo estoy con #1 y con #4. Es titular clickbait y alarmista.
0
parladoiro
#5 el titular está bien, pero la situación de partida no es lo que la gente pueda creer.
Entiendo que la aplicación de mensajes cuando seleccionas que trabaje sin cuenta o con otra cuenta(si está admitido en el móvil) a partir de ese cambio sí es accesible si el el SMS, MMS o RCS llega por la SIM de forma telemática para el administrador del móvil, se salta el control de las SIM por centralita.
Se supone que si recibes un RCS a otra cuenta, por los datos o wifi, no al número de teléfono vinculado a la SIM, ese RCS no es accesible al empleador.
0
nach_et
#7 el titular está mal porqué induce a error como si Google pudiera compartir cualquier mensaje con cualquier empleador y para cualquier tipo de teléfono Android (incluyendo de propiedad particular), mientras es un caso específico en el que no olvidemos que el propietario del dispositivo es el empleador y es una herramienta puesta a disposición por el empleador.
0
Mustela
#1 Esta "facilidad" puede resultar en una absoluta desproporción, vigilancia excesiva, y no me extrañaría nada que formase parte de la "desregulación de las gigantes tecnológicas" con las que amenaza el zanahorio con aranceles según noticia recién llegada a portada: www.meneame.net/story/nuevo-chantaje-trump-ue-desregula-grandes-tecnol

Las personas tienen derecho a su intimidad incluso en el ámbito laboral. Con esta política, de no llevarse a cabo bajo…   » ver todo el comentario
0
Supercinexin
La noticia no es sensacionalista para nada. El titular describe exactamente la situación. Sí, Google le va a dar a tu jefe la capacidad de leer tus correos y tus mensajes de la empresa.
1
parladoiro
#3 la misma que si usa una SIM vinculada a una centralita y lo del correo: www.legalitas.com/actualidad/puedo-revisar-correo-empleados
0
DrEvil
Pues tendríamos que hacer una proposición de ley para que eso se aplique a nuestros políticos. Que tengan prohibido usar otra cosa.
0

