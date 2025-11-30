Google comienza a compartir todos tus mensajes de texto con tu empleador [EN]

Según Android Authority, «Google está implementando Android RCS Archival en los teléfonos Pixel (y otros teléfonos Android), lo que permite a los empleadores interceptar y archivar chats RCS en dispositivos gestionados por el trabajo. En resumen, tu empleador ahora podrá leer tus chats RCS en Google Messages a pesar del cifrado de extremo a extremo».
Google is rolling out a new RCS message archival feature for fully managed Pixel phones. The system is designed to help companies comply with strict rules around record-keeping and legal requests for employee communication. But there is something employees should know: if you use a Pixel as your work phone, your RCS chats may be visible to your employer.
Es decir, que ocurriria en el caso de que tu telefono fuese de empresa y solo para esos chats… » ver todo el comentario
Entiendo que la aplicación de mensajes cuando seleccionas que trabaje sin cuenta o con otra cuenta(si está admitido en el móvil) a partir de ese cambio sí es accesible si el el SMS, MMS o RCS llega por la SIM de forma telemática para el administrador del móvil, se salta el control de las SIM por centralita.
Se supone que si recibes un RCS a otra cuenta, por los datos o wifi, no al número de teléfono vinculado a la SIM, ese RCS no es accesible al empleador.
Las personas tienen derecho a su intimidad incluso en el ámbito laboral. Con esta política, de no llevarse a cabo bajo… » ver todo el comentario