Google admite que la web abierta está en “rápido declive” en plena batalla legal

Tras meses defendiendo en público que la web “está más viva que nunca”, Google ha reconocido por primera vez en documentos judiciales que la web abierta atraviesa un proceso de rápido declive. La admisión, realizada en el marco de su defensa frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), supone un giro de 180 grados en el discurso oficial de la compañía y reaviva el debate sobre el futuro de los editores digitales y del ecosistema publicitario en internet.