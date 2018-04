Gonzalez Pons (PP) : "Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha lanzado este sábado una advertencia con respecto a la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Si la euroorden no funciona el tratado de Schengen no tiene sentido", y "si abrimos las fronteras para que cualquiera pueda entrar y salir y los delincuentes también puedan entrar y salir, y después no hay un mecanismo para que los podamos devolver, es absurdo que saquemos las fronteras"