González Amador pide al Supremo duplicar la fianza a García Ortiz hasta los 300.000 euros

La cantidad fijada inicialmente ascendía a 150.000 euros, pero la acusación particular considera que el perjuicio moral sufrido se ha intensificado y no puede valorarse en una cifra inferior. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta por la presunta filtración de datos que le afectan.