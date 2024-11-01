edición general
González Amador pide al Supremo duplicar la fianza a García Ortiz hasta los 300.000 euros

La cantidad fijada inicialmente ascendía a 150.000 euros, pero la acusación particular considera que el perjuicio moral sufrido se ha intensificado y no puede valorarse en una cifra inferior. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta por la presunta filtración de datos que le afectan.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Daños morales cuando no fue el fiscal el que lo filtro y el siendo un defraudador confeso tenia que estar ya en la cárcel hasta que saliera su juicio, que se esta dilatando a ver si así prescriben los delitos que ha cometido.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
El novio de la corrupta que da contratos y perceptora de duplex, se indigna. Luego que si hay gente que coge un rifle y se toma la justicia por su mano.

Pocas cosas pasan.
rob #4 rob
Jopelines con el señorito...
pitercio #2 pitercio *
¿El ático al final lo compra? ¿tiene las transferencias del pago del alquiler?
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#2 Esta en la cola según el carapolla la comprobación de quien es el dueño de ese ático de lujo.
aupaatu #5 aupaatu *
El elmundotoday, seguro que no puede superar al delincuente confeso y sus argumentos.
