El golpe del 23-F de Tejero se adelantó a otras dos operaciones militares en marcha

Además de las tres “operaciones militares”, el texto describe otras “civiles” y “mixtas: civico-militares” que estaban más o menos en marcha en los meses previos al golpe del 23 de febrero de 1981. Paradójicamente, de entre las tres operaciones militares, la que parecía menos sofisticada y con los dirigentes de más bajo rango, fue la que acabó ejecutándose. El análisis sitúa a uno de los padres de la Constitución, Manuel Fraga, en dos de los tres escenarios golpistas.
| etiquetas: golpe estado , documentos , desclasificados
"Armada, estos son los nuestros? Salgo ya en la tele? Puedo ya descorchar el champán grandes ese que tengo tan bueno???"
"Que no??? Pero como que no! Si lo teníamos todo preparado! ... que quién se metió por medio? Teje... qué? Quien es ese??? Joder! Joder! Pues hala! a tomar por culo todos! A partir de ahora a chupar democracia! Yo al menos me dedicaré a saludar en las portadas de la prensa rosa y a follarme a toda la realeza europea!"