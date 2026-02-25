edición general
El golpe del 23-F de Tejero se adelantó a otras dos operaciones militares en marcha

Además de las tres “operaciones militares”, el texto describe otras “civiles” y “mixtas: civico-militares” que estaban más o menos en marcha en los meses previos al golpe del 23 de febrero de 1981. Paradójicamente, de entre las tres operaciones militares, la que parecía menos sofisticada y con los dirigentes de más bajo rango, fue la que acabó ejecutándose. El análisis sitúa a uno de los padres de la Constitución, Manuel Fraga, en dos de los tres escenarios golpistas.

josde #2 josde
Fraga fue de todo lo malo que puede ser un político, encima parecía el salvador de la patria
#3 laruladelnorte
#2 Manuel Fraga encarna el ejemplo del agujero negro que fue la Transición. O más que agujero negro, agujero de gusano, que permitió a algunos viajar casi al instante del franquismo más transparente a ser demócratas de toda la vida. Pero además de “viajero en el espacio-tiempo”, Fraga trabajó sobre todo de “Ministro del Maquillaje”, un ministerio que se llamó de otra forma, pero que consistía en convertir el sangriento, dictatorial, arbitrario e ilegítimo régimen de Franco salido de una

#4 anamabel
#2 y un asesino de obreros.
josde #5 josde
#4 Ese asesinaba a todo el que le caía mal y luego salia en la foto haciendo la queimada, un bicho malo, malo.
JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Curiosa la aparición de Fraga, ninguna sorpresa
calde #6 calde *
Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces lo que pasó es que el rey estaba confuso:

"Armada, estos son los nuestros? Salgo ya en la tele? Puedo ya descorchar el champán grandes ese que tengo tan bueno???"

"Que no??? Pero como que no! Si lo teníamos todo preparado! ... que quién se metió por medio? Teje... qué? Quien es ese??? Joder! Joder! Pues hala! a tomar por culo todos! A partir de ahora a chupar democracia! Yo al menos me dedicaré a saludar en las portadas de la prensa rosa y a follarme a toda la realeza europea!"
