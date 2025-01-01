edición general
1 meneos
2 clics

El golfo de California: el laboratorio de la conservación marina

En el único mar totalmente mexicano se ponen en juego iniciativas y prácticas que cuestionan los viejos conceptos del aprovechamiento de los recursos pesqueros

| etiquetas: golfo , de , california»conservacion , marina»medio , ambiente
1 0 0 K 6 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 6 actualidad

menéame