El Gobierno Vasco llama a "desmitificar" el franquismo cuando la juventud se hace eco de "voces que lo idealizan"

El Gobierno Vasco llama a "desmitificar" el franquismo cuando la juventud se hace eco de "voces que lo idealizan"

Gogora reúne a 550 estudiantes de bachillerato en una jornada dirigida a "deslegitimar" el régimen de Franco y reivindicar la democracia

cax #2 cax
A buenas horas. Después de décadas de desmemoria en la que se ha impuesto el olvido sobre el periodo franquista y la represión después de la Guerra de España en pos de una supuesta reconciliación que en realidad ha sido la impunidad de todas las estructuras de represión del regimen criminal franquista que acabó con la vida de cientos de miles de personas.

Ahora quienes no ven futuro ni prosperidad en esta monarquía parlamentaria del Reino de España que incumple sistemáticamente sus propias…   » ver todo el comentario
#4 encurtido
#2 ¿Qué desmemoria?, si hay una presencia exagerada de contenido sobre el franquismo en cualquier medio. Sin ir muy lejos prácticamente hay una portada diaria sobre el franquismo en menéame. Mucha gente mayor dice que parece más presente el franquismo hoy día que en los 80s.

Yo creo que es una reacción pendular al cansinismo extremo sobre el tema. En plan "venga brasas, pues ahora me hago franquista bro".
cax #6 cax
#4 Si lo hubieran estudiado en el colegio, no se andarías con esas tonterías. Pero que casualidad, la guerra de España y el franquismo siempre se estudia al final de los temarios de historia y "casualmente" nunca da tiempo a verlos en profundidad antes de que acabe el curso académico.

Yo quise hacer un trabajo sobre el franquismo cuando estudié bachillerato a principio y no te cuento la cantidad de pegas que me pusieron incluso para la bibliografía al respecto.

Finalmente no conseguí completarlo ni exponerlo en clase.

Imagino que así habrá sido en todos los institutos desde los años 80 del siglo pasado hasta hoy.
platypu #3 platypu
Paso por paso, luego tendran que desmitificar a ETA. Ah que no, que esos mismos jovenes hacen homenajes a asesinos de niños
#1 fremen11 *
Qué enseñen en la Ikastolas lo bueno que era Franco.......:troll: :troll:
