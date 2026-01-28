·
El Gobierno vasco deja sin sanción al mando de la prisión que coló a su hijo en el psiquiatra
Considera que, pese a ser irregular, la actuación del funcionario de Basauri no desencadenó «daños graves» en el penal
etiquetas
:
gobierno vasco
,
prisión
,
funcionario
,
impunidad
,
país de pandereta
actualidad
#1
Kasterot
Está la Ertzantza llena de "profesionales"
Hace bien poco.....
Un jefe de comisaría de ondarroa fue investigado por un test de droga “desaparecido”
Todo para librar a su hijo
www.meneame.net/story/ertzaintza-deja-impune-desaparicion-test-drogas-
