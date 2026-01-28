edición general
El Gobierno vasco deja sin sanción al mando de la prisión que coló a su hijo en el psiquiatra

El Gobierno vasco deja sin sanción al mando de la prisión que coló a su hijo en el psiquiatra

Considera que, pese a ser irregular, la actuación del funcionario de Basauri no desencadenó «daños graves» en el penal

Kasterot #1 Kasterot *
Está la Ertzantza llena de "profesionales"
Hace bien poco.....
Un jefe de comisaría de ondarroa fue investigado por un test de droga “desaparecido”
Todo para librar a su hijo

