El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de ellos cuestionó la actuación de Pradas en la dana

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha sustituido este viernes a dos altos cargos de la Consejería de Emergencias. El primero es el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, quien anunció días atrás su deseo de dejar el cargo después de cuestionar como testigo ante la jueza de Catarroja la actuación de la entonces consejera de Interior Salomé Pradas la tarde de la dana.