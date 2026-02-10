Gobierno de Trump retira la bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall

El Gobierno de Trump retiró una bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall en la ciudad de Nueva York, el primer monumento nacional de Estados Unidos dedicado a los derechos LGBTQ, siguiendo una directiva que restringe qué tipos de banderas pueden izarse en los sitios del Parque Nacional.
| etiquetas: stonewall , bandera , lgtbiq , monumento nacional , trump , nueva york
Pero que a la izquierda no se le ocurra defender a las personas LGBTQ, que eso no es competencia de la izquierda verdadera y original, que solo debe preocuparse de los trabajadores.
Comentario : La verdadera izquierda en España mimimimimimi.
Qué cansinos, de verdad.
Temporada 30 capitulo 26 "Estados Unidos retira la bandera arcoiris del monumento de Stonewall".
No se lo pierdan.
"The night after a battle in the Shenandoah Valley, a] colonel reported to Jackson and
expressed regret at the killing he had done. Jackson replied calmly: "Colonel, why did
you say you saw those Federal… » ver todo el comentario
No puede ser más obvio todo...