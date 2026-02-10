edición general
Gobierno de Trump retira la bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall

Gobierno de Trump retira la bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall

El Gobierno de Trump retiró una bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall en la ciudad de Nueva York, el primer monumento nacional de Estados Unidos dedicado a los derechos LGBTQ, siguiendo una directiva que restringe qué tipos de banderas pueden izarse en los sitios del Parque Nacional.

Fernando_x #1 Fernando_x *
Mientras la izquierda en España se separa por tonterías sobre qué es lo que hace la izquierda pura, la ultraderecha tiene bien claros sus objetivos.

Pero que a la izquierda no se le ocurra defender a las personas LGBTQ, que eso no es competencia de la izquierda verdadera y original, que solo debe preocuparse de los trabajadores.
Chinchorro #6 Chinchorro
#1 Noticia: El gobierno de Trump retira la bandera arcoiris del monumento de Stonewall.
Comentario : La verdadera izquierda en España mimimimimimi.

Qué cansinos, de verdad.
#8 Leon_Bocanegra
#6 Hoy en Discovery estrenamos nuevo capítulo de nuestra serie española estrella "Cosas de las que culpar a la izquierda"
Temporada 30 capitulo 26 "Estados Unidos retira la bandera arcoiris del monumento de Stonewall".
No se lo pierdan.
MisturaFina #5 MisturaFina
Volveremos a ponerla. Ningún jodido dinosaurio nos dice lo que tenemos que hacer. Y mucho menos un facha y su séquito de criminales con pasta.
juliusK #7 juliusK
#5 Está bien tapar todos los días la escultura que homenajea a Stonewall Jackson pero sería mejor volarla de una puta vez (un beso a Quequé). Aquí unas declaraciones del sujeto acerca de como tratar a los soldados nordistas que, claro, estaban "al servicio del diablo"

"The night after a battle in the Shenandoah Valley, a] colonel reported to Jackson and
expressed regret at the killing he had done. Jackson replied calmly: "Colonel, why did
you say you saw those Federal…   » ver todo el comentario
#3 Celsar
De todos los sitios de donde pueden quitar la bandera LGTBI, precisamente este.
No puede ser más obvio todo...
#2 Leon_Bocanegra
Libertaaaaaaad
Javi_Pina #4 Javi_Pina
La libertad avanza
