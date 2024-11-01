Gobierno de Trump busca deportaciones más rápidas; va tras jueces que considera lentos

El Departamento de Justicia busca depurar a jueces de inmigración que considera que tardan demasiado en emitir fallos o que no cumplen con la ley, señaló el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el miércoles. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Donald Trump pretende remodelar los tribunales migratorios y reducir algunos de los 3,7 millones de casos atrasados para facilitar su agenda de deportaciones a gran escala.