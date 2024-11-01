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Gobierno de Trump busca deportaciones más rápidas; va tras jueces que considera lentos

Gobierno de Trump busca deportaciones más rápidas; va tras jueces que considera lentos

El Departamento de Justicia busca depurar a jueces de inmigración que considera que tardan demasiado en emitir fallos o que no cumplen con la ley, señaló el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el miércoles. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Donald Trump pretende remodelar los tribunales migratorios y reducir algunos de los 3,7 millones de casos atrasados para facilitar su agenda de deportaciones a gran escala.

| etiquetas: todd blanche , trump , deportación , inmigrantes , juez , perseguido
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1 comentarios
3 0 0 K 47 actualidad
#1 LunaTiko
Pues eso, busca rapidez en deportar, no en juzgar los casos. Le da igual si están legalmente en EEUU, busca jueces que deporten y ya.
1 K 27

menéame