El Gobierno tacha a Aldama de "mentiroso" y le reprocha que acuse al PSOE "sin pruebas"

El Gobierno piensa que la declaración en el Tribunal Supremo del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha demostrado que es un "mentiroso" y considera ha lanzado acusaciones contra el PSOE por presunta financiación irregular sin pruebas y en base a habladurías. Según trasladan fuentes gubernamentales a EuropaPress, este miércoles ha quedado acreditado que Aldama no puede probar los delitos que atribuye al PSOE y solo cuenta con presuntos testimonios de terceros sin evidencias.