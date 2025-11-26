·
Gobierno y sindicatos buscan cerrar el pacto salarial para los funcionarios
Gobierno y sindicatos volverán a reunirse este miércoles en busca de un pacto para los 3,5 millones de empleados públicos.
actualidad
relacionadas
#3
YSiguesLeyendo
sabías qué lo que
están negociando es que el SMI tribute por IRPF
? jajá... te van a decir que lo van a subir un X por ciento cuando en realidad
cuando tributes por IRPF en la práctica te vas a quedar igual o peor
... mafia de vendeobreros no les parta un rayo!
0
K
20
#1
Barney_77
No se hasta que punto puede prometer ni firmar nada un gobierno que no tiene ni limite de gasto aprobado ni presupuestos actualizados desde el 2023. Si alguien me lo explica estaria muy agradecido.
0
K
16
#4
adolor
Óscar López, ha venido defendiendo que la propuesta de subida salarial del 11 % en cuatro años para los empleados públicos garantiza que «no pierdan poder adquisitivo». Es la bola de cristal que tiene en el ministerio la que se lo reveló.
0
K
7
#2
Daniel2000
Se acercan elecciones, y hay que subir pensiones y sueldos públicos ...
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
