El Gobierno saca adelante el decreto sobre la guerra de Irán tras pactar con Junts la exención del IVA a pequeños autónomos

Todo ha salido según lo previsto. El Congreso ha convalidado con una mayoría cómoda el decreto anticrisis diseñado para paliar los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio. En esta ocasión, Junts también ha votado a favor de este decreto del Gobierno, aunque a cambio de que el PSOE respaldara, en el mismo Pleno, su petición de aplicar la directiva europea que exime del IVA a los autónomos con facturación anual inferior a 85.000 euros.
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El Perrosanxe es maquiavélico.
El impuesto recae sobre el consumidor final.:
www.holded.com/es/blog/claves-para-entender-como-funciona-el-iva-para-
Lo que hace el Autonomo es cobrar ese dinero y luego LIQUIDARLO ante hacienda. Yo lo veo inconsistente .
Si al autónomo se le exime de cobrar IVA:
Sus clientes no pagan IVA (bueno para ellos)
Pero él no puede deducir el IVA soportado en sus compras (herramientas, materiales, servicios)
Resultado: paga IVA neto, lo que encarece su coste operativo
Ejemplo simple:
Autónomo compra herramientas… » ver todo el comentario
Que mania de denigrar a los autonomos, de verdad