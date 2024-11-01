El Gobierno saca adelante el decreto sobre la guerra de Irán tras pactar con Junts la exención del IVA a pequeños autónomos

Todo ha salido según lo previsto. El Congreso ha convalidado con una mayoría cómoda el decreto anticrisis diseñado para paliar los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio. En esta ocasión, Junts también ha votado a favor de este decreto del Gobierno, aunque a cambio de que el PSOE respaldara, en el mismo Pleno, su petición de aplicar la directiva europea que exime del IVA a los autónomos con facturación anual inferior a 85.000 euros.