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El Gobierno saca adelante el decreto sobre la guerra de Irán tras pactar con Junts la exención del IVA a pequeños autónomos

El Gobierno saca adelante el decreto sobre la guerra de Irán tras pactar con Junts la exención del IVA a pequeños autónomos

Todo ha salido según lo previsto. El Congreso ha convalidado con una mayoría cómoda el decreto anticrisis diseñado para paliar los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio. En esta ocasión, Junts también ha votado a favor de este decreto del Gobierno, aunque a cambio de que el PSOE respaldara, en el mismo Pleno, su petición de aplicar la directiva europea que exime del IVA a los autónomos con facturación anual inferior a 85.000 euros.

| etiquetas: gobierno , junts , iva , decreto
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13 comentarios
15 3 0 K 138 actualidad
#11 MPPC
#8 Que manía con trabajar en B en cuanto se puede.
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
El gobierno retrasando la aplicación de directivas europeas para poder usarlas como herramienta de negociación con Junts.

El Perrosanxe es maquiavélico.
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Blackat #1 Blackat
Junts esta acabado a todos los niveles...
1 K 21
Cehona #2 Cehona
#1 Y para colmo, el IVA no lo pagan los Autónomos, se repercute a quienes reciben sus servicios.
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Pertinax #5 Pertinax
#2 ¿Eso de dónde lo sacas?
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Cehona #6 Cehona
#5 El IVA es el impuesto sobre el valor añadido, un impuesto indirecto que grava el valor añadido por cada miembro de la cadena de producción de un producto o un servicio.
El impuesto recae sobre el consumidor final.:

www.holded.com/es/blog/claves-para-entender-como-funciona-el-iva-para-
2 K 40
Pertinax #9 Pertinax *
#6 Te había entendido mal, creí que te referías al IVA franquiciado, que es lo que se va a legislar y que no lo va a pagar el usuario final.
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Blackat #13 Blackat
#5 Los autonomos REPERCUTEN el IVA en la factura final de sus clientes que son quienes SI lo pagan.
Lo que hace el Autonomo es cobrar ese dinero y luego LIQUIDARLO ante hacienda. Yo lo veo inconsistente .

Si al autónomo se le exime de cobrar IVA:

Sus clientes no pagan IVA (bueno para ellos)
Pero él no puede deducir el IVA soportado en sus compras (herramientas, materiales, servicios)
Resultado: paga IVA neto, lo que encarece su coste operativo

Ejemplo simple:

Autónomo compra herramientas…   » ver todo el comentario
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 Debería pero ya veremos... Seguramente muchos vayan a AC.
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Nokith #12 Nokith
Pues yo como pequeño autónomo que cobro muuuuucho menos de la mitad de esos 85K no pienso apuntarme, es decir, no aplico el iva (que no es mio y que total, es una cosa que entra y sale) y no hago el 303 ni el anual. Peeeeeero no puedo desgravarme nada(ojo ahí la trampa), que es mi derecho, que les den, supongo que para algunos autónomos que tengan muchos gastos y que su soportado sea mayor que su generado si les saldrá a cuenta.
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FunFrock #4 FunFrock
Hasta q no salga publicado en el BOE, no me creeré lo de los autonomos
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kinz000 #7 kinz000
#4 los autónomos van a tener toda la familia de autónomos cada uno facturando 84.000 € al año
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FunFrock #8 FunFrock
#7 O no.
Que mania de denigrar a los autonomos, de verdad
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menéame