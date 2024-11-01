·
6
meneos
23
clics
El Gobierno saca adelante en el Congreso la subida salarial a los funcionarios con el apoyo del PP
El incremento de sueldos será del 2,5% este año (con carácter retroactivo desde el 1 de enero), del 1,5% para 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% de cara a 2028. El acumulado del periodo superará el 11%.
relacionadas
#1
Quaid
Los funcionarios también votan al PP
1
K
40
#2
yoma
#1
Con 3,5 millones de empleados públicos yo diría que votarán a partidos de todo el espectro político.
0
K
12
#5
daniMate
#2
y algunos ni votan.
De todo hay en mundo del funcionario, hasta anarquistas e independentistas.
0
K
10
#3
sorrillo
*
El incremento de sueldos será del 2,5% este año
La tasa de variación anual del IPC en España en noviembre de 2025 ha sido del 3%
Fuente:
datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana
del 4,5% en 2027
El año en el que tocan elecciones generales.
1
K
23
#4
surco
Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Hay temas que tendrían que estar pir encima de la politica
0
K
11
#6
daniMate
#4
uno de ellos deberia ser la subida de sueldo de todos los trabajadores (públicos y privados) con el IPC.
Algo que debería estar en el estatuto de los trabajadores
Pero es algo que ningún partido "serio" se plantea.
No veo por qué mi trabajo y la riqueza que produzco con él me dan cada año para comprar menos comida o menos energía para mí casa.
Eso no deberia dejarse en manos de la lucha individual de cada trabajador o cada empresa o cada sector.
Debería ser automático.
1
K
21
#7
ContracomunistaCaudillo
Redistribución de la renta del sector privado al público. Hay que sufragar votos para perpetuarse en el poder.
0
K
6
#8
electroman
#7
Perpetuarse en el poder dice, si le queda 2 telediarios a este gobierno.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
