edición general
6 meneos
23 clics
El Gobierno saca adelante en el Congreso la subida salarial a los funcionarios con el apoyo del PP

El Gobierno saca adelante en el Congreso la subida salarial a los funcionarios con el apoyo del PP

El incremento de sueldos será del 2,5% este año (con carácter retroactivo desde el 1 de enero), del 1,5% para 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% de cara a 2028. El acumulado del periodo superará el 11%.

| etiquetas: subida , funcionarios
5 1 0 K 69 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
#1 Quaid
Los funcionarios también votan al PP
1 K 40
yoma #2 yoma
#1 Con 3,5 millones de empleados públicos yo diría que votarán a partidos de todo el espectro político.
0 K 12
#5 daniMate
#2 y algunos ni votan.
De todo hay en mundo del funcionario, hasta anarquistas e independentistas.
0 K 10
sorrillo #3 sorrillo *
El incremento de sueldos será del 2,5% este año

La tasa de variación anual del IPC en España en noviembre de 2025 ha sido del 3%
Fuente: datosmacro.expansion.com/ipc-paises/espana

del 4,5% en 2027

El año en el que tocan elecciones generales.
1 K 23
#4 surco
Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Hay temas que tendrían que estar pir encima de la politica
0 K 11
#6 daniMate
#4 uno de ellos deberia ser la subida de sueldo de todos los trabajadores (públicos y privados) con el IPC.
Algo que debería estar en el estatuto de los trabajadores
Pero es algo que ningún partido "serio" se plantea.

No veo por qué mi trabajo y la riqueza que produzco con él me dan cada año para comprar menos comida o menos energía para mí casa.
Eso no deberia dejarse en manos de la lucha individual de cada trabajador o cada empresa o cada sector.
Debería ser automático.
1 K 21
#7 ContracomunistaCaudillo
Redistribución de la renta del sector privado al público. Hay que sufragar votos para perpetuarse en el poder.
0 K 6
#8 electroman
#7 Perpetuarse en el poder dice, si le queda 2 telediarios a este gobierno.
0 K 7

menéame