El Gobierno regalará viviendas de protección oficial a los caseros que no suban el alquiler a sus actuales inquilinos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un real decreto ley que pretende frenar la escalada del alquiler incentivando a los propietarios a no subir los precios cuando se renueven contratos a cambio de obtener un piso de protección oficial. “Es sencillo: a quienes garantizan vivienda sin subidas de precio, les apoyaremos concediéndoles un piso de protección oficial para que puedan venderlo o sacarlo al mercado del alquiler”, avanzó el jefe del Ejecutivo.
Tanto hablarnos de que si las familias vulnerables están desprotegidas, que si es indigno que los caseros pidan nominas, situación familiar, etc, para luego sacar pisos "de alquiler asequible" y te exijan ingresos fijos de 2000 pavos al mes
