El Gobierno regalará viviendas de protección oficial a los caseros que no suban el alquiler a sus actuales inquilinos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un real decreto ley que pretende frenar la escalada del alquiler incentivando a los propietarios a no subir los precios cuando se renueven contratos a cambio de obtener un piso de protección oficial. “Es sencillo: a quienes garantizan vivienda sin subidas de precio, les apoyaremos concediéndoles un piso de protección oficial para que puedan venderlo o sacarlo al mercado del alquiler”, avanzó el jefe del Ejecutivo.