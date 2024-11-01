edición general
El Gobierno regalará viviendas de protección oficial a los caseros que no suban el alquiler a sus actuales inquilinos

El Gobierno regalará viviendas de protección oficial a los caseros que no suban el alquiler a sus actuales inquilinos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un real decreto ley que pretende frenar la escalada del alquiler incentivando a los propietarios a no subir los precios cuando se renueven contratos a cambio de obtener un piso de protección oficial. “Es sencillo: a quienes garantizan vivienda sin subidas de precio, les apoyaremos concediéndoles un piso de protección oficial para que puedan venderlo o sacarlo al mercado del alquiler”, avanzó el jefe del Ejecutivo.

6 comentarios
Battlestar #6 Battlestar
La realidad siempre supera a la ficción
www.meneame.net/story/criticas-taras-pisos-alquiler-asequible-ofrece-e

Tanto hablarnos de que si las familias vulnerables están desprotegidas, que si es indigno que los caseros pidan nominas, situación familiar, etc, para luego sacar pisos "de alquiler asequible" y te exijan ingresos fijos de 2000 pavos al mes xD
#3 Vespas
La vergonzosa y ridícula actuación del PSOE en el tema de vivienda da para este tipo de bromas y mucho más.
#4 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Por un microsegundo me lo he creído.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Arreglamos la vivienda, gentrificacion y turismo sin ellos: Reddit, Instagram, redes sociales:

Postea ¿Dónde viajar este verano que no haga calor? el sur de Europa es insufrible ya en verano.
#1 Nahid
El PSOE no es un partido de izquierdas
#5 angar300
Pues nada, que los inquilinos se declaren caseros y no salgan de casa. A esperar que te regalen viviendas.
