El Gobierno rectifica su 'olvido' y concede la Gran Cruz de Carlos III a Francesc Antich

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes de la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de Carlos III al expresidente del Govern Francesc Antich (Illes Balears). La decisión se ha dado conocer este mediodía. Un gesto con el que el Gobierno corrige ahora el 'olvido' hacia el balear, después de que sí otorgara, hace unos meses, la misma distinción a otros dos expresidentes autonómicos fallecidos este año, Javier Lambán (Aragón) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura)

#2 tomeu *
Es curiososo, pones Illes Balears, València (nótese el acento), Catalunya, Euskadi...y sale a relucir al instante el españolismo rancio. Que pena
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Como se hacen autobombo los políticios, que se hacen llamar "el excelentisimo", "muy honarable" y similares. :shit:
