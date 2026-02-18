·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7753
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
9999
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5514
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
4217
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
3338
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
más votadas
432
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
479
Una investigación revela que la CIA conoció y apoyó el plan ucraniano para volar el gasoducto Nord Stream: los secretos de la operación ‘Diámetro’ de 300.000 dólares
472
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
594
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
618
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
El Gobierno plantea que Indra cree una filial de defensa en la que puedan participar otras empresas
La propuesta preliminar es una posible opción para resolver el estancamiento sobre el plan de adquisición de Escribano, la empresa de su presidente
|
etiquetas
:
gobierno
,
plantea
,
indra
,
filial
,
defensa
5
0
0
K
112
DEFENSA
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
112
DEFENSA
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
tierramar
*
Una empresa salpicada por la corrupción, esto no mejora:
www.bankinter.com/blog/lo-ultimo/indra-salpicada-por-la-investigacion-
Indra, salpicada por la investigación sobre la trama de corrupción Púnica
de la Comunidad de Madrid
Indra está siendo investigada en muchos de los países donde ha organizado elecciones
0
K
16
#1
Jakeukalane
Ya tienen contratos para el ministerio de Defensa que yo sepa...
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Indra está siendo investigada en muchos de los países donde ha organizado elecciones