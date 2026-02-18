edición general
El Gobierno plantea que Indra cree una filial de defensa en la que puedan participar otras empresas

La propuesta preliminar es una posible opción para resolver el estancamiento sobre el plan de adquisición de Escribano, la empresa de su presidente

#2 tierramar *
Una empresa salpicada por la corrupción, esto no mejora: www.bankinter.com/blog/lo-ultimo/indra-salpicada-por-la-investigacion- Indra, salpicada por la investigación sobre la trama de corrupción Púnica de la Comunidad de Madrid
Indra está siendo investigada en muchos de los países donde ha organizado elecciones
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Ya tienen contratos para el ministerio de Defensa que yo sepa...
