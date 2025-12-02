El Gobierno obliga a las 'telecos' a garantizar 4 horas de red móvil al 85% de la población en caso de apagón

El Gobierno ha publicado el borrador del RD de resiliencia de las redes. La novedad más destacada es que establece 3 jerarquías de redes. En caso de "apagón" el primer nivel deberá tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas, el intermedio 12 y el resto 4. En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población. Reforzar esta resiliencia puede tener un coste millonario tanto para las teleco cómo a las empresas de torres. Habría que reforzar unos 7200 emplazamientos, el 70% del total.