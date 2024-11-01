El Gobierno de Moreno cuela 'por detrás' una modificación de la Ley de Transparencia eliminando sanciones a altos cargos por su incumplimiento

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha colado 'por detrás' una modificación a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía en la que las responsabilidades y las sanciones contempladas en la misma quedan totalmente sustituidas, rebajándose en ambos casos. ¿Por qué se ha colado 'por detrás' esta modificación? Porque el Gobierno de Moreno ha aprovechado la tramitación del proyecto de Ley de Universidades Públicas de Andalucía para introducir dichas modificaciones a través de enmiendas a su propio Proyecto de Ley, algo que nada tiene que ver.