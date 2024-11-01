El Gobierno libera 11,5 millones de barriles, pero esto es lo que tendría que pasar para que bajen los carburantes

Equivale a 12,3 días de consumo nacional y forma parte del acuerdo coordinado por la AIE para sacar al mercado parte de las reservas de emergencia. Podríamos decir que la decisión ayuda a contener más aumentos, pero no asegura una bajada rápida y visible para el consumidor. Esta vez el Gobierno español no está planteando una ayuda directa como la que se aplicó en 2022. La diferencia no es menor. Mientras el descuento fiscal o una bonificación directa actúan de forma inmediata sobre el precio que paga el consumidor, la liberación de reservas ope