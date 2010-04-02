El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.
En fiestas populares, Semana Santa y Navidad hablamos
¿Quieren limitar los actos religiosos en suelo público? Peeeeeerfecto.
Pero para todos.
Porque hablan de
El Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, ha aprobado una moción por la que se prohíben los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos en las instalaciones deportivas municipales.
www.20minutos.es/murcia/claves-mocion-jumilla-prohibe-actos-religiosos
me voy a guardar la norma porque en un futuro puede ser que vuelva como un boomerang si gobierna un partido de otra ideología religiosa o atea.
Ahora se les obliga por ley a extenderlo a otros lugares públicos.
Aquí hay tantos rancios conservadores que los Satanicos no tenemos culto oficial pero también se les puede hacer pagar con su misma moneda aunque sea la de la intolerancia.
Bendita libertad religiosa y de culto que tenemos en este país "aconfesional", donde una única religión puede inmatricularse por la cara plazas de garaje, parkings, viviendas, terrenos de cultivo, almacenes, cementerios, etc... y a la vez echar a unos musulmanes que pretenden rezar en una mezquita. Más que aconfesionalidad parece exactamente el mismo cristofascismo que tuvimos desde la dictadura (y antes).
Está en su normativa:
"su uso queda restringido al culto religioso católico, así como a la visita turística y cultural"
mezquita-catedraldecordoba.es/organiza-la-visita/normativa/
Lo ha aclarado varias veces el deán del Cabildo:
www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/prohibirse-musulmanes-rezar-mez
He incluiso ha habido incidentes por hacerlo y ponerse farrucos y violentos con la seguridad privada y la policía:
www.rtve.es/noticias/20100402/en-libertad-con-cargos-los-dos-turistas-