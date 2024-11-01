edición general
El Gobierno húngaro de Viktor Orbán espió a funcionarios de la Comisión Europea

La investigación periodística apunta a que agentes encubiertos de inteligencia húngaros actuaban como diplomáticos para infiltrarse en las instituciones de la UE. Los espionajes tuvieron lugar cuando el actual comisario de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, era embajador de Hungría en la UE. Un portavoz de la Comisión Europea ha declarado que no había pruebas de que Várhelyi hubiera incumplido sus obligaciones como Comisario de la UE.

#5 Tuathan
¡Qué pesadilla de medios!

Bulo tras bulo para meternos sí o sí en un conflicto armado :wall:
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
¿Quién no espía? EE.UU., Europa, Rusia, Israel, todos espían, que tire la primera piedra quien no espíe.
Plumboom #2 Plumboom
Alguien cree que Estados Unidos no investiga a los funcionarios y diplomáticos de la ONU en Nueva York :roll:
javibaz #3 javibaz
#2 Estados Unidos espio a la mayoría de altos cargos de la UE, les pillaron y no pasó nada, como siempre.
Spirito #1 Spirito *
No es creíble. Siguiente bulo otananci.
