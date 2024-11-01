El Gobierno húngaro de Viktor Orbán espió a funcionarios de la Comisión Europea

La investigación periodística apunta a que agentes encubiertos de inteligencia húngaros actuaban como diplomáticos para infiltrarse en las instituciones de la UE. Los espionajes tuvieron lugar cuando el actual comisario de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, era embajador de Hungría en la UE. Un portavoz de la Comisión Europea ha declarado que no había pruebas de que Várhelyi hubiera incumplido sus obligaciones como Comisario de la UE.