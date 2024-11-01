edición general
El Gobierno hará ‘tests de estrés’ a las comercializadoras para proteger a los consumidores

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha abierto una consulta pública previa para incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2024/1711, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 13 de junio de 2024. Esta norma introduce una profunda reforma en la configuración del mercado eléctrico europeo con el objetivo de reforzar la protección de los consumidores y aumentar la estabilidad del sistema ante situaciones de crisis energética.

#1 Celsar
¿Pero no se hacían antes?
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, una comercializadora puede quebrar y dejar a sus clientes en el aire.

Hace poco una comercializadora ha estado 8 meses vendiendo electricidad sin comprarla y la CNMC aún no ha tenido tiempo de abrile un expediente.
LoboAsustado #3 LoboAsustado
#2 Ostia , sabia de alguna algo apalancada , pero tanto es una locura... puedes decir cual es o es confidencial?
