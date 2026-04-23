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El Gobierno estudia penalizar la compra de libros en Internet para proteger a las pequeñas librerías

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado en una entrevista con Àngels Barceló durante el programa especial de Hoy por Hoy con motivo del día de Sant Jordi, en directo desde Barcelona, que el Gobierno estudia medidas para proteger a las librerías de barrio frente a la venta online. Entre ellas, Urtasun plantea "hacer obligatorios los gastos de envío en la entrega online de las grandes plataformas para que no sea gratuito".

| etiquetas: gobierno , compra , libros , internet , penalización
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6 comentarios
6 2 0 K 74 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Me parece bien, Amazon por ejemplo ofrece envío gratuítos en libros sin necesidad de Prime, y este gasto lo repercute en el precio de otros productos para compensar, una librería no puede

Es la misma táctica de Carrefour u otra gran cadena de supermercados, cuando ofrecen algún producto a precio de coste, no pocas veces perdiendo dinero (teniendo en cuenta precio transporte, tiempo empleados que lo repusieron, etc), porque saben que gran parte de los clientes que atraigan con esas ofertas van comprar otros productos y ahí ya compensan la pérdida
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#2 Chuache_cientifico
Yo lo tengo claro: si voy a comprar un libro, lo compro en la librería de mi pueblo, me da igual que cueste 3 o 4 euros más ahí. Al final, la trampa en la que hemos caído es creernos que esos eurillos de menos que pagábamos en Amazon nos salían a cuenta, cuando lo que sucede es que las grandes superficies destrozan el comercio local, y luego, cuando ya no tienen competidores, inflan los precios hasta donde les sale de los cojones.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 En efecto, hay que boicotear a Amazon . Más aún cuando sabemos que parte de nuestro dinero va a parar a financiar a Trump e Israel.
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Robus #5 Robus
Hace tanto tiempo que no leo un libro impreso... los únicos que he comprado estos últimos años han sido de fotografía, por verlas en papel, aunque últimamente las ediciones tienen la manía de "cortar" las fotos poniendolas en dos páginas y yo no compro fotos cortadas.

Para el resto, compro epubs.
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#4 Martillo_de_Herejes
Que lo extiendan a todos los productos, no solo a los libros. En ropa, electrodomésticos... a partir de cierta cantidad, te ofrecen los gastos de envío gratuitos: cuando el margen de ganancia permite al vendedor correr con dichos gastos.

Sí, ya sé que Urtasun es ministro de cultura y que cada perro procura cuidar de su órgano; pero estaría bonito que se extendiera a toda compra online.
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Abdo_Collo #6 Abdo_Collo
Más pirateo..
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menéame