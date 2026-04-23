El Gobierno estudia penalizar la compra de libros en Internet para proteger a las pequeñas librerías

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado en una entrevista con Àngels Barceló durante el programa especial de Hoy por Hoy con motivo del día de Sant Jordi, en directo desde Barcelona, que el Gobierno estudia medidas para proteger a las librerías de barrio frente a la venta online. Entre ellas, Urtasun plantea "hacer obligatorios los gastos de envío en la entrega online de las grandes plataformas para que no sea gratuito".
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Es la misma táctica de Carrefour u otra gran cadena de supermercados, cuando ofrecen algún producto a precio de coste, no pocas veces perdiendo dinero (teniendo en cuenta precio transporte, tiempo empleados que lo repusieron, etc), porque saben que gran parte de los clientes que atraigan con esas ofertas van comprar otros productos y ahí ya compensan la pérdida
Para el resto, compro epubs.
Sí, ya sé que Urtasun es ministro de cultura y que cada perro procura cuidar de su órgano; pero estaría bonito que se extendiera a toda compra online.